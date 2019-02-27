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Националисты собрались на пикет возле «Укроборонпрома» из-за хищений в ВПК

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Представители националистических движений собрались на акцию у территории госкомпании «Укроборонпром» в Киеве в среду, 27 февраля, с требованием отставки руководства концерна и чиновников, причастных к хищениям в оборонной сфере.

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Участники пикета, среди которых сторонники «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), утверждают, что это предприятие на самом деле ничего не производит, а через концерн только разворовываются средства отрасли.

Параллельно другая группа националистов проводит аналогичную акцию возле здания генпрокуратуры Украины. Столкновений с правоохранителями пока не зафиксировано, пишет «РИА Новости».

25 февраля журналисты обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%.

Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к этому причастны первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром». Президент страны Петр Порошенко поручил правоохранительным органам проверить эту информацию.

В свою очередь, в Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.

На этом фоне 26 февраля бывший премьер-министр Украины, кандидат на пост президента страны Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента Порошенко. По мнению Тимошенко, действия, о которых рассказали журналисты, подпадают под ст. 111 УК Украины «Государственная измена».

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