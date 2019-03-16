На майдане в Киеве стартовала протестная акция националистов

На площади Независимости (майдан Незалежности) в Киеве начался митинг против коррупции в украинской армии, организованный политической партией «Национальный корпус». Прямую трансляцию c места событий 16 марта ведет телеканал «Громадске».

По данным украинских СМИ, на площадь вышли порядка 700 человек, хотя заявленное количество участников — 10 тыс. Ожидается, что митингующие направятся к администрации президента Украины и к зданию генеральной прокуратуры.

«Интерфакс-Украина» сообщает, что охраняют порядок на улицах Киева около 3 тыс. бойцов Национальной гвардии.

«Мы призываем организаторов и участников мероприятий придерживаться установленных правил поведения. В случае совершения правонарушений и провокаций правоохранители будут действовать согласно нормам действующего законодательства», — сказал начальник ГУ нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Национальный корпус» анонсировал проведение акции 14 марта.

В этот же день стало известно, что комиссия минобороны Украины, которая уже почти год проводит инвентаризацию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обнаружила недостачу на 48 млн гривен ($1,78 млн).

25 февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения президента Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром».

26 февраля Петр Порошенко инициировал проверку этих сведений, а 4 марта уволил Олега Гладковского с госслужбы.