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Медведчук рассказал о хорошем отношении украинцев к России

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что отношение граждан Украины к России улучшается, несмотря на «русофобскую» политику украинского правительства. Об этом сообщается в его заявлении, опубликованном на сайте партии.

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«Лучшим доказательством этого является тот факт, что, несмотря на радикальное русофобию и антироссийскую истерию, которая нынешней властью возведена в ранг новой национальной идеи, отношение украинцев к России улучшается», — говорится в сообщении.

Медведчук подчеркнул, что украинцы проявляют мудрость и сохраняют дружественные отношения с россиянами, в отличие от политиков, которые представляют «партию войны» в украинской власти.

В заявлении приводятся данные соцопросов, результаты которых доказывают утверждения Медведчука. Так, с сентября 2018-го по февраль 2019 года количество украинцев, которые «в основном хорошо» и «очень хорошо» относятся к России, увеличилось с 48% до 57%.

О негативном отношении заявила только четверть населения (27%), при этом еще полгода назад таких респондентов была почти треть (32%).

12 марта на сайте Киевского международного института социологии (КМИС) были опубликованы результаты социологического опроса, согласно которым большинство граждан Украины — 77% — позитивно относятся к жителям России.

В октябре прошлого года Виктор Медведчук заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», что не собирается участвовать в выборах президента Украины, которые пройдут в марте 2019 года. При этом он отметил, что будет вести активную борьбу за идеологию своей партии.

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