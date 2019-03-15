Украина отреагировала на визит делегации Госдумы в Крым

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило 15 марта протест РФ в связи с прибытием делегации Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в Крым на торжества, посвященные пятилетию воссоединения полуострова с Россией.

«Украина рассматривает этот и другие подобные «визиты» руководства РФ как дальнейшие шаги по легитимизации попытки незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, а сделанные российскими чиновниками заявления — циничными и откровенно провокационными», — указано на сайте ведомства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 15 марта предложил проанализировать те потери, которые понес Крым, находясь в составе Украины, и с помощью европейских парламентских структур добиваться их компенсации.

Свое заявление политик сделал в Симферополе в ходе первого совместного заседания совета Госдумы и Госсовета Крыма, приуроченного к пятилетию воссоединения полуострова с Россией.

13 марта на торжества, посвященные этому юбилею, в Крым прибыла делегация французских политиков во главе с экс-депутатом Национального собрания страны Тьерри Мариани. Украина осудила их действия.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

14 марта стало известно, что примерно 90% жителей Крыма поддерживают присоединение полуострова к России. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса ВЦИОМа.