Прийти на мировую: украинские кандидаты готовятся к диалогу с Москвой

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, занимающие сейчас две первые строчки рейтинга, выступают за возобновление переговоров с Россией о нормализации отношений в случае своей победы. Владимир Зеленский заявил об этом публично, а намерения Юлии Тимошенко «Известиям» подтвердили источники в партии «Батькивщина». Несмотря на то что оба кандидата поддерживают проевропейский курс Киева, они считают, что без рабочих отношений с Москвой реализовать его будет сложно. Действующий глава Украины Петр Порошенко на фоне угроз об импичменте из-за растраты «оборонных» денег вновь оказался на третьем месте.

За стол с Москвой

Лидер президентской гонки на Украине шоумен Владимир Зеленский заявил о необходимости переговоров между Киевом и Москвой для урегулирования кризиса. По его словам, главная цель каждого украинца — «сохранить жизнь людей», поэтому первым его шагом в случае избрания станет прекращение огня. Без диалога с Россией решить проблему на востоке страны не удастся, считает кандидат. Как рассказали «Известиям» источники в партии «Батькивщина», Юлия Тимошенко также убеждена, что Украине необходимо вернуть взаимодействие с РФ «в рабочее русло».

кандидаты Юлия Тимошенко, кандидат в президенты Украины, во время избирательной кампании в Киеве. Украина, 23 января 2019 года Фото: Global Look Press/Str

— Украина должна идти европейским путем. Но без налаживания нормальных отношений с Россией это не удастся, — сказал один из собеседников.

По словам другого источника, если Юлия Тимошенко станет президентом, Киев не изменит курс на евроатлантическую интеграцию, но «выравнивание отношений с Москвой без сдачи украинского суверенитета и территориальных уступок крайне важно для конечной цели — вливания в Европу».

Говорить о том, насколько Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко готовы к переговорам с Москвой, пока рано, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Многое будет зависеть от результатов выборов и положения дел на момент вступления нового президента в должность.

— Порошенко как возможный партнер уже списан Москвой. А Тимошенко и Зеленский — пока нет. Надо смотреть, какую позицию они в итоге займут. Кроме того, думаю, Россия будет настаивать на переговорах с участием представителей ДНР и ЛНР — это известная позиция РФ. Как Тимошенко и Зеленский к этому отнесутся, сказать сложно, — сказал украинский политолог.

кандидаты Кандидат на предстоящих президентских выборах Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Mykola Tys

Игра от обороны

Между тем в рейтингах кандидатов в президенты Украины произошли существенные изменения. Если Владимир Зеленский за прошедший месяц укрепился на первой строчке и всё меньше воспринимается как «несерьезный» претендент, то между Юлией Тимошенко и Петром Порошенко произошла рокировка. Согласно последним опросам, Владимир Зеленский пользуется поддержкой примерно 22–27% избирателей. За Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 13–19% избирателей, а за Петра Порошенко — 12–18%.

Действующий лидер Украины упорно работал над укреплением своего рейтинга, пользуясь излюбленным инструментом демонизации «восточного соседа». Однако его позиции подорвал коррупционный скандал, связанный с возможной контрабандой запчастей для оборонных предприятий страны с наценкой до 300%.

Специальное расследование опубликовали журналисты программы «Наши деньги». По их данным, несколько украинских чиновников продавали завезенные путем контрабанды из РФ детали для украинской военной техники. К схеме, которая принесла участникам около $9,3 млн, могут быть причастны сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, его бизнес-партнер Виталий Жуков, некто Андрей Логоза, а также государственный оборонный концерн «Укроборонпром». Косвенно тень в этих делах ложится и на президента. Юлия Тимошенко даже успела заявить о начале подготовки импичмента украинскому лидеру за государственную измену.

кандидаты Здание ГК «Укроборонпром» в Киеве Фото: РИА Новости

Как долго скандал будет оказывать влияние на рейтинги, зависит от того, удастся ли удерживать его в повестке дня, пояснил «Известиям» Михаил Погребинский.

— Нужны дополнительные аргументы, доказывающие причастность действующего президента. У той же Тимошенко есть проблемы с медиаресурсами. Порошенко на своих каналах уже активно действует, чтобы снизить ущерб. Многое зависит и от их готовности сыграть против Порошенко, если они поймут, что его позиции ослабевают, — сказал политолог.

Кроме того, на расклады влияет и тот факт, что люди начинают всерьез относиться к шоумену Владимиру Зеленскому. Если раньше его стоило воспринимать как кандидата «против всех», то сейчас ситуация изменилась.

— Люди всё больше убеждаются в том, что у Зеленского есть реальный шанс. Пока он очень грамотно ведет кампанию и достаточно жестко. Это может мотивировать его сторонников прийти на участки. Самое сложное для него — защитить результаты голосования, чтобы на тех участках, где у Порошенко всё схвачено, у него не украли голоса, — добавил Михаил Погребинский.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Балицкий объяснил в разговоре с «Известиями» взлет Владимира Зеленского «отсутствием негатива за спиной», чего нельзя сказать про других кандидатов. По его мнению, главное, что есть у Петра Порошенко и нет у его конкурентов, — административный ресурс, который уже активно используется.

кандидаты Политолог Михаил Погребинский Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Между тем на юго-востоке Украины в электоральном плане особых изменений не происходит. Три основных кандидата — Юрий Бойко, покинувший «Оппозиционный блок» и создавший с Вадимом Рабиновичем «Оппозиционную платформу — За жизнь», Александр Вилкул от поредевшего «Оппозиционного блока» и Евгений Мураев, отколовшийся от партии Вадима Рабиновича, — всё так же делят избирателей.

Наибольшие шансы выиграть в этой локальной схватке — у Юрия Бойко. По последним опросам, за него готовы проголосовать от 9 до 14%. Александра Вилкула и Евгения Мураева поддерживают примерно 2–6%. Суммарные рейтинги выводят их на второе-третье место, однако договориться об объединении команд Юрия Бойко и Александра Вилкула так пока и не удалось.