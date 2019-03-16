В Крыму оценили ущерб от нахождения полуострова в составе Украины

Экономические потери Крыма от пребывания в составе Украины исчисляются сотнями миллиардов или даже триллионами рублей. Эти цифры станут грустной статистикой для нынешней киевской власти, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Таким образом он прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который накануне предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Киев возместить Крыму потери за время нахождения полуострова в составе Украины.

«К примеру, возьмем разрушенную действиями киевских властей систему Северо-Крымского канала, промышленные предприятия, которые намеренно обанкротили и разграбили, и таких примеров множество», — сказал парламентарий «РИА Новости» в субботу, 16 марта.

Фикс подчеркнул, что поручение спикера Госдумы очень своевременное, важное, выверенное и нужное. По его словам, когда будут озвучены все экономические потери полуострова от пребывания в составе Украины, то все выступающие за возвращение полуострова украинские и западные деятели «наконец-то поубавят свой пыл и желание нажиться на крымчанах».

14 марта стало известно, что примерно 90% жителей Крыма поддерживают присоединение полуострова к России. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса ВЦИОМа.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.