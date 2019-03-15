Прямой эфир

«Национальный корпус» позвал украинцев на майдан

0
Фото: РИА Новости/Алексей Вовк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политическая партия «Национальный корпус» выведет людей 16 марта на акцию протеста против коррупции в украинской армии. Проведение митинга запланировано на киевском майдане, сообщается 14 марта на сайте организации.

«16 марта в Киеве на майдане Незалежности состоится всеукраинский масштабный протест против коррупционеров, которые грабят армию, зарабатывая деньги на крови наших защитников», — говорится в сообщении.

Предвыборный уклад: как именно на Украине добиваются победы Порошенко
В погоне за голосами одних избирателей вычеркивают из списков, других открыто подкупают

Акция начнется в 12:00 по местному времени (13:00 мск).

13 марта в Чернигове представители украинской партии «Национальный корпус» освистали президента страны Петра Порошенко с криками: «Позор!», «Вон, долой!» 11 марта представители этой же организации во главе с депутатом Верховной рады Андреем Билецким попытались сорвать выступление украинского лидера в Житомире.

14 марта председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на Украине существует угроза начала новых масштабных уличных протестов, которые могут быть смертельно опасны для страны.

В этот же день стало известно, что комиссия минобороны Украины, которая уже почти год проводит инвентаризацию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обнаружила недостач на 48 млн гривен ($1,78 млн).

25 февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения президента Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром».

26 февраля Петр Порошенко иницировал проверку этих сведений, а 4 марта уволил Олега Гладковского с госслужбы.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. По данным мартовского опроса центра Socis, 27,7% украинцев готовы отдать свой голос за артиста и кандидата в президенты Владимира Зеленского. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 19,6% респондентов. 14,8% назвали своим кандидатом лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК отказался от видеонаблюдения на выборах президента Украины
Украина запретила ряд российских книг о бизнесе из-за «пропаганды» и соцсетей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017