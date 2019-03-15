«Национальный корпус» позвал украинцев на майдан

Политическая партия «Национальный корпус» выведет людей 16 марта на акцию протеста против коррупции в украинской армии. Проведение митинга запланировано на киевском майдане, сообщается 14 марта на сайте организации.

«16 марта в Киеве на майдане Незалежности состоится всеукраинский масштабный протест против коррупционеров, которые грабят армию, зарабатывая деньги на крови наших защитников», — говорится в сообщении.

Акция начнется в 12:00 по местному времени (13:00 мск).

13 марта в Чернигове представители украинской партии «Национальный корпус» освистали президента страны Петра Порошенко с криками: «Позор!», «Вон, долой!» 11 марта представители этой же организации во главе с депутатом Верховной рады Андреем Билецким попытались сорвать выступление украинского лидера в Житомире.

14 марта председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на Украине существует угроза начала новых масштабных уличных протестов, которые могут быть смертельно опасны для страны.

В этот же день стало известно, что комиссия минобороны Украины, которая уже почти год проводит инвентаризацию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обнаружила недостач на 48 млн гривен ($1,78 млн).

25 февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения президента Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром».

26 февраля Петр Порошенко иницировал проверку этих сведений, а 4 марта уволил Олега Гладковского с госслужбы.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. По данным мартовского опроса центра Socis, 27,7% украинцев готовы отдать свой голос за артиста и кандидата в президенты Владимира Зеленского. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 19,6% респондентов. 14,8% назвали своим кандидатом лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.