На предприятиях ОПК Украины обнаружили недостач почти на $2 млн

Комиссия минобороны Украины, которая уже почти год проводит инвентаризацию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обнаружила недостач на 48 млн гривен ($1,78 млн). Об этом 14 марта в эфире телеканала «Прямой» заявил начальник центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Мельник.

«В отношении бронетанковых заводов по состоянию на сегодня комиссией выявлена недостача комплектующих на сумму 9 млн грн ($335 тыс.)... Львовский завод — 1,7 млн грн ($63 тыс.), Николаевский завод — 6,2 млн грн ($230 тыс.), Харьковский завод — 19,7 млн грн ($733 тыс.), Житомирский завод — 8,3 млн грн ($308 тыс.)... Это около 48 млн грн», — цитирует его издание «Гордон».

Эти цифры не окончательные. Ревизия на оборонных предприятиях продлится до 30 июня, а итоговый документ окажется в распоряжении минобороны страны к 30 июля.

25 февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения президента Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром».

В свою очередь в Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.