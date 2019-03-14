Прямой эфир

На предприятиях ОПК Украины обнаружили недостач почти на $2 млн

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комиссия минобороны Украины, которая уже почти год проводит инвентаризацию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обнаружила недостач на 48 млн гривен ($1,78 млн). Об этом 14 марта в эфире телеканала «Прямой» заявил начальник центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Мельник.

Море-то какое: зачем Украине новый штурм Керченского пролива
Киев рассчитывает на помощь НАТО

«В отношении бронетанковых заводов по состоянию на сегодня комиссией выявлена недостача комплектующих на сумму 9 млн грн ($335 тыс.)... Львовский завод — 1,7 млн грн ($63 тыс.), Николаевский завод — 6,2 млн грн ($230 тыс.), Харьковский завод — 19,7 млн грн ($733 тыс.), Житомирский завод — 8,3 млн грн ($308 тыс.)... Это около 48 млн грн», — цитирует его издание «Гордон».

Эти цифры не окончательные. Ревизия на оборонных предприятиях продлится до 30 июня, а итоговый документ окажется в распоряжении минобороны страны к 30 июля.

25 февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения президента Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром».

В свою очередь в Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из воинской части на Украине украли американскую военную технику
Более 170 т горючего похитили из воинской части под Одессой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017