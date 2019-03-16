Беглый депутат рады рассказал о нездоровой тяге Порошенко к деньгам

Эмигрировавший из Украины народный депутат, бизнесмен Александр Онищенко рассказал о нездоровой тяге президента страны Петра Порошенко к деньгам. По его словам, главная цель украинского лидера заключается в том, чтобы стать богатейшим человеком в стране, выгнать всех других олигархов и самостоятельно контролировать народ.

«Он больной человек. Просто зарабатывает деньги, ничем не наслаждается», — цитирует Онищенко «Политнавигатор».

По его словам, Порошенко болен сахарным диабетом, все время находится в нервном состоянии и думает только о деньгах.

«Я не знаю, что он с ними делает. Думаю, что он приходит, раскладывает вот эти доллары, начинает с ними разговаривать, общаться, гладить — такой маньяк», — добавил Онищенко.

Он также отметил, что нынешний президент старается всеми силами обанкротить предприятия на Украине, чтобы потом через подставные фирмы их выкупить за выведенные на офшорные счета деньги.

2 февраля сообщалось, что Порошенко представил декларацию о доходах за 2017 год. Согласно документу, опубликованному в Едином государственном реестре деклараций, за это время глава государства заработал 16 303 874 гривны (около 38,3 млн рублей по текущему курсу).

Порошенко занимает пост президента Украины с 2014 года. 29 января 2019 года он объявил о намерении баллотироваться на второй срок. За время его нахождения у власти потребительские цены по сравнению с ценами в конце 2013 года выросли практически в два раза, обесценилась национальная валюта, выросли тарифы на газ.

До прихода в большую политику он занимался бизнесом.