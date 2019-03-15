Арестован подозреваемый в нападении на сотрудника администрации Порошенко

Гражданин Армении арестован Шевченковским райсудом Киева по подозрению в совершении разбойного нападения на сотрудника администрации президента Украины Александра Бухтатого. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры украинской столицы.

Как следует из заявления ведомства, 25-летний мужчина был арестован на два месяца. Также отмечается, что преступление было совершено двумя нападавшими, личность второго на данный момент устанавливается, пишет «РИА Новости».

14 марта возле церкви в Киеве было обнаружено тело Александра Бухтатого — главного консультанта главного департамента информационной политики администрации президента Украины Петра Порошенко. Он подвергся ограблению, после чего скончался от ишемии сердца.