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Арестован подозреваемый в нападении на сотрудника администрации Порошенко

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Фото: facebook.com/Прокуратура міста Києва
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Гражданин Армении арестован Шевченковским райсудом Киева по подозрению в совершении разбойного нападения на сотрудника администрации президента Украины Александра Бухтатого. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры украинской столицы.

Как следует из заявления ведомства, 25-летний мужчина был арестован на два месяца. Также отмечается, что преступление было совершено двумя нападавшими, личность второго на данный момент устанавливается, пишет «РИА Новости».

14 марта возле церкви в Киеве было обнаружено тело Александра Бухтатого — главного консультанта главного департамента информационной политики администрации президента Украины Петра Порошенко. Он подвергся ограблению, после чего скончался от ишемии сердца.

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