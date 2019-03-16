Порошенко объявил о «триедином» ударе по России

Трансатлантические страны нанесли по России «мощный и триединый» удар, считает президент Украины Петр Порошенко.

На своей странице в Facebook украинский лидер написал, что Россия хотела «оккупировать Азовское море и Керченский пролив», однако США, Канада и Евросоюз нанесли Москве «удар» новыми санкциями.

«Украинско-трансатлантическая коалиция едина и крепка, как никогда, в защите фундаментальных принципов международного права, в особенности суверенитета и нерушимости границ Украины», — цитирует Порошенко «РИА Новости».

15 марта Канада ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе и из-за присоединения Крыма. Теперь рестрикции касаются 114 физических лиц и 15 организаций. В их числе и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В этот же день Евросоюз наложил санкции на восемь граждан России за инцидент в Керченском проливе, а США расширили антироссийские санкции, внеся в черный список шесть физических лиц и восемь компаний из РФ.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. Корабли совершали опасные маневры и игнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

В результате и суда, и моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

Россия расценила инцидент как провокацию, необходимую Киеву для создания международного скандала. В НАТО усилили практическую помощь Украине. При этом в США президенту Украины Петру Порошенко заявили, что больше не поддержат Киев в аналогичных инцидентах.