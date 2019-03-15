В Закарпатье засадили цветами дорожные ямы к приезду Порошенко

Жители города Виноградово в Закарпатской области украсили дорожные ямы цветами перед визитом в регион президента Украины Петра Порошенко. Об этом 14 марта сообщает «Голос Карпат».

«Вдоль маршрута гаранта на Закарпатье спешно латают ямы, чистят от мусора обочины — все в лучших традициях прошлого века. В Виноградове решили присоединиться к всеобластному «марафету» более креативно, по-новому», — сказано в описании акции.

Отмечается, что если президентский кортеж проследует через город, то Порошенко увидит растения на трех из четырех основных дорогах.

«Для акции собрали 100 виол, хотя на покрытие всех выбоин не хватило бы и нескольких тысяч», — отмечает портал.

Посетит глава Украины Закарпатскую область 15 марта. Он намерен принять участие в заседании Совета регионального развития, а также в мероприятиях в честь 80-й годовщины провозглашения Карпатской Украины на территории мемориального комплекса «Красное Поле», сказано на сайте областной администрации.