Игра в обороне: предвыборная кампания Порошенко тонет в скандалах

Приближенные к президенту Украины Петру Порошенко люди зарабатывали на госзакупках. Соратники главы государства покупали контрабандные российские запчасти к военной технике и перепродавали их на украинские оборонные заводы. Предприятия ОПК переплачивали за детали в несколько раз. Об этом говорится в журналистском расследовании, появившемся в самый разгар избирательной кампании. «Известия» разбирались в подробностях обвинений.

Бигус-гейт

Расследование опубликовали журналисты проекта «Бигус.инфо». Авторы публикации утверждают, что о таинственных схемах в оборонной сфере впервые узнали осенью 2018 года. Тогда в «Бигус.инфо» пришло анонимное письмо с архивом переписки фигурантов дела. По своим каналам журналисты установили, что письмо является аутентичным.

Одним из героев расследования является сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского Игорь. По информации журналистов, Гладковский-младший вместе с партнерами продавал в вооруженные силы Украины контрабандные российские детали для военной техники. Оборонные предприятия переплачивали за запчасти в 2–4 раза.

Поставки Гладковский осуществлял через фирмы-прокладки. Отмечается, что подставных компаний было три. Одной из таких фирм журналисты назвали «Кузню на Рыбальском», которая ранее принадлежала Петру Порошенко.

стенд Стенд «Укроборонпрома» на международной выставке в Киеве Фото: РИА Новости/Стрингер

Помимо этого, была организована перепродажа имущества украинской армии ей же. Через начальника военного представительства заказчика минобороны Дмитрия Трачука якобы закупали детали от военной техники, которые после ремонта должны были поступить на базу минобороны. Затем их продавали «Укроборонпрому». По оценкам журналистов, общий ущерб от действий коррупционеров составил не менее 250 млн гривен ($9,26 млн).

В расследовании указывают, что сын замсекретаря СНБО согласовывал договоры с помощью своего отца. Еще одним участником схемы был друг Игоря Гладковского Виталий Жуков. Он «оформлял документы, заносил откаты». Жуков до 2014 года работал в «Укроборонпроме», а потом занялся бизнесом. Четвертый фигурант дела — Андрей Рогоза. Его авторы расследования называют «специалистом по контрабанде и сомнительным оборонным контрактам».

От зрады к перемоге

Публикация вызвала замешательство в украинском руководстве. Олег Гладковский сначала отверг все обвинения и заявил, что расследование «состоит из компиляции общеизвестных фактов и грязных фейков». Он обратился в правоохранительные органы с требованием проверить указанные факты.

Позже позиция Гладковского изменилась. Он признал, что запчасти для военной техники действительно закупались в России. «Когда мы отрабатывали стратегию импортозамещения, оказалось, что нам, к сожалению, много комплектующих невозможно производить. Это сложно технологически, и я действительно подтверждаю, что часть мы завозим оттуда, где они производятся», — сказал он.

На время разбирательства Гладковский попросил приостановить его полномочия заместителя секретаря СНБО. Президент Петр Порошенко поддержал временное отстранение. Своих должностей лишились также директора двух предприятий. Руководство «Укроборонпрома» отправило в отставку директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А.А. Морозова Алексея Бабича и директора Изюмского приборостроительного завода Сергея Филоненко.

Луценко Генпрокурор Украины Юрий Луценко Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко

В Верховной раде допустили закрытие самого «Укроборонпрома». Об этом сказал представитель «Блока Петра Порошенко» Иван Винник, который возглавляет временную парламентскую комиссию по расследованию фактов хищения в вооруженных силах. «Мы его [«Укроборонпром»] фактически уничтожим. Все предприятия нужно подчинить центральному органу исполнительной власти, который будет реализовывать регуляторную функцию в сфере безопасности и обороны», — сказал Винник.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко дожидаться итогов разбирательства не стал. Он подтвердил, что Киев действительно получал часть деталей из России. По его словам, запчасти через границу контрабандой перевозили волонтеры и предприниматели. «Во времена войны для воюющей страны я считаю это приемлемым», — подчеркнул он. Получается, глава надзорного ведомства публично поддержал нарушение закона. Как шутят в украинском интернете, генпрокурор одним движением превратил «зраду» [позор] в «перемогу» [победу].

«Это государственная измена»

Через месяц на Украине состоятся выборы президента, поэтому к коррупционному разбирательству приковано внимание самых разных политических сил. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента президента Порошенко.

«То, что журналистами было найдено, подпадает под ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитета, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны», — сказала Тимошенко.

тимошенко Кандидат в президенты Украины и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко Фото: TASS/Zuma

В администрации Порошенко, правда, напомнили, что отдельного закона об импичменте на Украине нет. Да, ст. 111 конституции предполагает отставку президента Верховной радой в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Но на Украине эту процедуру ни разу не использовали.

Не очень понятен и смысл предполагаемой отставки, ведь новые выборы пройдут уже 31 марта. Однако призыв прозвучал не только в стенах парламента, но и на улицах Киева. 28 февраля около 400 человек прошли по Крещатику с требованием увольнения Порошенко.

Шапка и шахтер

Скандал поставил под сомнение и без того шаткие позиции Порошенко в предвыборной гонке. И дело не только непосредственно в коррупции. Главную ставку в ходе избирательной кампании Порошенко сделал на патриотическую риторику, националистическую повестку. В каждом своем выступлении он клеймит «Российскую империю», но оказывается, что его команда спокойно делает деньги на взаимодействии с соседним государством.

Для Петра Порошенко нынешняя избирательная кампания вообще проходит тяжело. Напряжения он явно не выдерживает, некоторые его поступки находятся на грани адекватности. Так, во время визита в Запорожье он зачем-то сорвал с местной жительницы шапку, а постороннего мужчину ущипнул за нос.

Во время встречи с избирателями в городе Червоноград Львовской области нахамил шахтеру. Рабочий пожаловался на задолженности по зарплате, президент на это ответил: «Приведите его сюда. Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина». Широкое распространение получило также видео, где Порошенко выбил телефон из рук украинца, задавшего вопрос о свободе слова.

порошенко Во время встречи с избирателями в городе Червоноград Львовской области Фото: youtube.com