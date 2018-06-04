Глава «Укроборонпрома» заявил о намерении «давить» Россию качеством вооружений

Украина будет «давить» Россию качеством оружия. Об этом в понедельник, 4 июня, руководитель компании «Укроборонпром» Павел Букин заявил в интервью изданию «Обозреватель».

«Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений», — заявил он.

По словам главы «Укроборонпрома», конструкторы сосредоточены на создании видов вооружений, которые за короткий срок могут нанести противнику максимальный урон.

Он подчеркнул, что в настоящее время на Украине проводятся испытания крылатой ракеты, которая сложно фиксируется системами противовоздушной обороны (ПВО), а также может нести большую поражающую силу и менять направление в воздухе, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее Луганскинформцентр сообщил со ссылкой на задержанного украинского военного Якова Веремейчука, что инструкторы НАТО принимают участие в обучении личного состава вооруженных сил Украины (ВСУ), подготавливая их к наступлению.