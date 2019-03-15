Порошенко подискутировал с «поблагодарившим» его за бедность пенсионером

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения Закарпатья вступил в полемику с одним из местных жителей. Во время нахождения в мемориальном парке Красное Поле у города Хуст мужчина «поблагодарил» главу государства за бедность в стране.

«Спасибо за бедность, Петр Алексеевич!» — сказал участник встречи с политиком. Сначала глава государства не отреагировал, а затем повернулся и резко ответил: «Не за бедность, а за борьбу с бедностью», пишут «Украинские новости».

«Вы нас довели до этой бедности», — парировал собеседник. В ответ Порошенко призвал его к совестливости. «Если вы пенсионер, то вы должны совесть иметь», — отметил политик.

Накануне Порошенко на встрече с избирателями во время поездки в Черниговскую область попытался поцеловать одну из пришедших женщин, но она проигнорировала президента. Ранее на встрече с жителями города Кропивницкий охранник Порошенко без видимых на то причин выбил телефон из рук молодого человека, пришедшего на мероприятие.