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Подозреваемый в попытке подкупа кандидата в президенты Украины вышел под залог

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Фото: ТАSS/Zuma
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Один из подозреваемых в попытке подкупа кандидата в президенты Украины, депутата Юрия Тимошенко, вышел из СИЗО под залог в 4 млн гривен. ОБ этом сообщил адвокат Евгений Музычук.

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Речь идет о главе Партии защитников Украины Тарасе Костанчуке. Он вышел из СИЗО 12 марта. Отмечается, что залог собрали более 20 человек, пишет «Интерфакс-Украина».

6 марта сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) совместно с Госбюро расследований и Службой безопасности страны задержали двух лиц, пытавшихся дать взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ от участия в выборах.

8 февраля еще один кандидат в президенты, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр республики Юлия Тимошенко, потребовала снять своего однофамильца с выборов. По ее мнению, регистрация самовыдвиженца Тимошенко является «грязной манипуляцией» штаба главы государства Петра Порошенко.

«Это они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством», — заявляла она.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны планировали бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины. Однако позднее ряд кандидатов сняли свои кандидатуры.

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