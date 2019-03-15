Треть украинцев заявили об ущемлении свободы слова в стране

Почти 34% граждан Украины считают, что в их стране происходит ущемление свободы слова. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные 15 марта на сайте Киевского международного института социологии.

«В марте (2019 года. — Ред.) 33,9% опрошенных считали, что на Украине происходит наступление на свободу слова (этот процент остался таким же, как и в сентябре 2018-го)», — говорится в сообщении.

Больше всего проблема беспокоит жителей востока и юга страны — 55,1 и 43,1% соответственно. Меньше всего давление на СМИ ощущают жители запада и центра Украины — 23,3 и 27% соответственно.

Опрос проводился с 28 февраля по 11 марта 2019 года в 129 населенных пунктах. В нем приняли участие 2004 совершеннолетних респондента.

Ранее стало известно, что в Верховной раде был зарегистрирован проект закона, который предусматривает введение ответственности за распространение фейковых новостей в средствах массовой информации.

14 марта стало известно, что пограничники Украины не пустили в страну журналиста одной из канадских телекомпаний с российским гражданством. При этом у него была аккредитация ЦИК для работы на выборах президента страны.

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что пограничники будут особое внимание уделять именно журналистам с гражданством России. Даже если у них будет аккредитация ЦИК, «автоматом их пропускать через границу не будут».

12 марта сообщалось, что журналисты из России, которые планируют освещать выборы нового украинского президента с места событий, могут столкнуться с проблемами. Как рассказали «Известиям» представители Верховной рады, власти намерены устроить выборочную аккредитацию и не пустить в страну неугодных представителей СМИ.