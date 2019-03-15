Прямой эфир

В раду внесли законопроект о наказании за фейковые новости

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Верховной раде был зарегистрирован проект закона, который предусматривает введение ответственности за распространение недостоверных сообщений в средствах массовой информации, сообщает 15 марта местное издание «Гордон».

Предвыборный уклад: как именно на Украине добиваются победы Порошенко
В погоне за голосами одних избирателей вычеркивают из списков, других открыто подкупают

Согласно документам, которые были опубликованы на сайте украинского парламента, за распространение фейковых новостей журналистов предлагается привлекать к уголовной ответственности. За нарушения им могут грозить штрафы от 480 тыс. до 3 млн гривен (от $17,7 до $110 тыс.), общественные работы от 80 до 240 часов, а также исправительные работы сроком от одного до двух лет.

Максимальное наказание предусмотрено для тех, кто умышленно будет распространять фейки в отношении кандидатов на выборах (от депутатов до президента) в период избирательной кампании.

14 марта стало известно, что пограничники Украины не пустили в страну журналиста одной из канадских телекомпаний с российским гражданством. При этом у него была аккредитация ЦИК для работы на выборах президента страны.

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что пограничники будут особое внимание уделять именно журналистам с гражданством России. Даже если у них будет аккредитация ЦИК, «автоматом их пропускать через границу не будут».

12 марта сообщалось, что журналисты из России, которые планируют освещать выборы нового украинского президента с места событий, могут столкнуться с проблемами. Как рассказали «Известиям» представители Верховной рады, власти намерены устроить выборочную аккредитацию и не пустить в страну неугодных представителей СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Немецкий журналист назвал ренессансом для Крыма воссоединение с Россией
Киев призвал Вену не раздувать скандал из-за австрийского журналиста

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017