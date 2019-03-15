В раду внесли законопроект о наказании за фейковые новости

В Верховной раде был зарегистрирован проект закона, который предусматривает введение ответственности за распространение недостоверных сообщений в средствах массовой информации, сообщает 15 марта местное издание «Гордон».

Согласно документам, которые были опубликованы на сайте украинского парламента, за распространение фейковых новостей журналистов предлагается привлекать к уголовной ответственности. За нарушения им могут грозить штрафы от 480 тыс. до 3 млн гривен (от $17,7 до $110 тыс.), общественные работы от 80 до 240 часов, а также исправительные работы сроком от одного до двух лет.

Максимальное наказание предусмотрено для тех, кто умышленно будет распространять фейки в отношении кандидатов на выборах (от депутатов до президента) в период избирательной кампании.

14 марта стало известно, что пограничники Украины не пустили в страну журналиста одной из канадских телекомпаний с российским гражданством. При этом у него была аккредитация ЦИК для работы на выборах президента страны.

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что пограничники будут особое внимание уделять именно журналистам с гражданством России. Даже если у них будет аккредитация ЦИК, «автоматом их пропускать через границу не будут».

12 марта сообщалось, что журналисты из России, которые планируют освещать выборы нового украинского президента с места событий, могут столкнуться с проблемами. Как рассказали «Известиям» представители Верховной рады, власти намерены устроить выборочную аккредитацию и не пустить в страну неугодных представителей СМИ.