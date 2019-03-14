Журналист немецкого издания Der Globus Deutschland Генри Сент-Джордж заявил, что воссоединение Крыма с Россией привело к «ренессансу» полуострова. Об этом в четверг, 14 марта, сообщается в его статье.

По мнению Сент-Джорджа, полуостров отделился из-за откровенно антироссийской политики киевских властей, сделав правильный выбор. «Владимир Путин действительно обращает особое внимание на этот регион», — подчеркнул журналист.

Автор напомнил, что в Симферополе обновили крупный международный аэропорт, ввели в строй автодорогу к Крымскому мосту. Отметил он и возрастающее международное значение полуострова, заметив, что с каждым годом всё больше иностранных делегаций участвуют в Ялтинском экономическом форуме.

Ранее в четверг бывший депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани пошутил, что единственная опасность в Крыму — это палящее летом солнце. 13 марта французская делегация во главе с Мариани приехала в Крым на торжества, посвященные пятилетию воссоединения полуострова с Россией. Ожидается, что гости пробудут на полуострове до 16 марта.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.