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МИД Германии назвал воссоединение Крыма с Россией «фатальным нарушением права»

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Фото: Depositphotos
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Глава МИД Германии Хайко Маас в связи с празднованием пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией раскритиковал действия Москвы, которые, по его словам, «разрушают доверие». Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

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«Этому фатальному нарушению права идет пятый год… Россия попыталась сдвинуть границы, прибегнув к военной силе. Тот, кто так действует, разрушает доверие и ставит под вопрос основные правила мирного сосуществования», — считает министр.

Ранее 17 марта представители немецкой делегации, которая прибыла в Крым на торжества в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией, убедились, что насильственного присоединения полуострова к России не было.

Гости праздника заявили о том, что представления о Крыме, пропагандируемые Западом, не соответствуют реальности.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с нормами международного права. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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