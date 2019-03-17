Тимошенко пообещала наказать Порошенко за коррупцию в армии

Действующий президент Украины Петр Порошенко и его соратники, причастные к махинациям при закупках техники для нужд армии, будут привлечены к ответственности. Об этом 17 марта на митинге в городе Чугуеве Харьковской области заявила лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко.

«Нам надо будет всех, кто хоть копейку из армии взял, привлечь к ответственности», — цитирует ее «Интерфакс-Украина».

11 марта Юлия Тимошенко призвала президента страны сняться с выборов, обвинив его в коррупции и отмывании средств в оборонном секторе.

25 февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения президента Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром».

На следующий день после этого Порошенко инициировал проверку этих сведений, а 4 марта уволил Олега Гладковского с госслужбы.

14 марта сообщалось, что комиссия минобороны Украины, которая уже почти год проводит инвентаризацию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обнаружила недостачу на 48 млн гривен ($1,78 млн).