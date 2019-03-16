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Кандидат в президенты Украины Тарута заявил о поддержке Тимошенко

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил в ходе совместного брифинга с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко о намерении объединить с ней команды и поддержать ее на президентских выборах. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает ТАСС.

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«Мы объединяем наши команды, мы остаемся в избирательном процессе, и наша команда, которая сегодня создала полностью все избирательные участки, она будет работать над тем, чтобы поддержать Юлию Владимировну [Тимошенко] и чтобы защитить этот выбор», — сказал он.

При этом Тарута пояснил, что его фамилия останется в бюллетене, так как 8 марта истек срок, когда ЦИК страны могла принимать решение о снятии кандидатов с регистрации. «Почему мы это не сделали до 7-го? Потому что был отрыв, и мы видели, что есть определенное преимущество, и мы были спокойны», — заключил он, добавив, что теперь по Украине наблюдается «колоссальная фальсификация». По его словам, нужно объединиться, «чтобы победить это зло».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. 15 марта издание «Главред» сообщало, что Юлию Тимошенко в первом туре выборов собираются поддержать 31,68% граждан, а во втором она ​​уверенно выигрывает у Владимира Зеленского (20,96%) и Петра Порошенко (15,80%). По данным пресс-службы партии «Батькивщина», об этом свидетельствуют результаты анкетирования населения.

При этом данные опроса центра Socis говорят о том, что 27,7% украинцев готовы отдать свой голос за Владимира Зеленского. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 19,6% респондентов. 14,8% назвали своим кандидатом лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

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