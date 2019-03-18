В Крыму назвали лицемерием обещание Порошенко «вернуть» полуостров

Президент Украины Петр Порошенко, пообещавший «вернуть» Крым под контроль Киева в случае его победы на выборах, лицемерит. Такое мнение высказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в понедельник, 18 марта.

«Именно Порошенко был свидетелем того, что происходило в Крыму в дни начала «крымской весны». Тогда он был в Крыму и видел народный подъем. Он видел, как люди настроены на проведение референдума», — сказал Фикс, его слова приводит «РИА Новости».

Как напоминает парламентарий в конце февраля 2014 года Порошенко приезжал в Симферополь, чтобы добиться встречи с властями республики, однако она так и не состоялась. Визит политика обернулся бегством с полуострова, пояснил Фикс.

О том, что Крым вернется под контроль Украины сразу же после выборов, Порошенко написал в своем Facebook накануне, 17 марта. Он подчеркнул, что Киев «ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. На сегодняшний день лидером предвыборного рейтинга является кандидат Владимир Зеленский. Порошенко сократил отставание от него: на данный момент за Зеленского готовы проголосовать 24% граждан Украины, нынешнего главу государства поддерживают 20% жителей. Тройку лидеров замыкает глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с результатом 13%.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014-го по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.