Шеф-повар из Крыма рассказал о современной кухне полуострова в Москве

Шеф-повар из Ялты Богдан Паринов провел мастер-класс на площадке фестиваля «Крымская весна» в гастрономическом центре парка «Зарядье», где показал москвичам свое фирменное блюдо — карпаччо из рапанов.

Мастер рассказал, что кухня полуострова это не только лагман, чебуреки и плов, как представляют многие.

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