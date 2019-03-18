Шеф-повар из Крыма рассказал о современной кухне полуострова в Москве
Шеф-повар из Ялты Богдан Паринов провел мастер-класс на площадке фестиваля «Крымская весна» в гастрономическом центре парка «Зарядье», где показал москвичам свое фирменное блюдо — карпаччо из рапанов.
Мастер рассказал, что кухня полуострова это не только лагман, чебуреки и плов, как представляют многие.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Шеф-повар из Ялты Богдан Паринов провел мастер-класс на площадке фестиваля «Крымская весна» в гастрономическом центре парка «Зарядье», где показал москвичам свое фирменное блюдо — карпаччо из рапанов.
Мастер рассказал, что кухня полуострова это не только лагман, чебуреки и плов, как представляют многие.
Подробнее — в сюжете «Известий».