Прямой эфир
Сюжет:

В Крыму оценили позицию Китая по антироссийским санкциям

0
Фото: ТАСС/Юрий Рефар
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крыму очень важна позиция Китая по антироссийским санкциям, заявил глава республики Сергей Аксенов. Его послание зачитал первый заместитель постпреда Крыма при президенте РФ Сергей Кудрин в рамках мероприятия в российском посольстве в Пекине, посвященного пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией.

Крымский бастион: как изменилась военная инфраструктура полуострова
Возвращение полуострова в состав России помогло возродить Черноморский флот

«Для нас крайне важно, что Китай выступает против нелегитимных антироссийских и антикрымских санкций, введенных против нас за то, что мы законным путем отстояли права нашего народа на мирную жизнь и процветание», — сказал Аксенов, его слова приводит «РИА Новости» в понедельник, 18 марта.

Как подчеркивает глава республики, жители Крыма испытывают к китайцам самые теплые чувства и верят, что именно они, «борющиеся за единство родины, прекрасно понимают чувства крымчан, воссоединившихся со своим отечеством».

Также он выразил надежду на широкое участие китайских компаний в бизнес-проектах в Крыму, поиск «новых векторов» экономического межрегионального и культурно-гуманитарного сотрудничества и расширение контактов с представителями общественности. В частности, крымские власти рассчитывают на участие предпринимателей из Китая в пятом ежегодном Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет 17–20 апреля.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел 16 марта 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

18 марта Крым посетит президент РФ Владимир Путин для участия в торжественных мероприятиях по случаю пятый годовщины воссоединения полуострова с Россией. Он, в частности, примет участие в запуске Балаклавской ТЭС и встретится с представителями общественности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Севастополе финишировала парусная регата «Русская весна – 2019»
Порошенко пообещал вернуть Крым «сразу же после выборов»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017