В Крыму оценили позицию Китая по антироссийским санкциям

Крыму очень важна позиция Китая по антироссийским санкциям, заявил глава республики Сергей Аксенов. Его послание зачитал первый заместитель постпреда Крыма при президенте РФ Сергей Кудрин в рамках мероприятия в российском посольстве в Пекине, посвященного пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией.

«Для нас крайне важно, что Китай выступает против нелегитимных антироссийских и антикрымских санкций, введенных против нас за то, что мы законным путем отстояли права нашего народа на мирную жизнь и процветание», — сказал Аксенов, его слова приводит «РИА Новости» в понедельник, 18 марта.

Как подчеркивает глава республики, жители Крыма испытывают к китайцам самые теплые чувства и верят, что именно они, «борющиеся за единство родины, прекрасно понимают чувства крымчан, воссоединившихся со своим отечеством».

Также он выразил надежду на широкое участие китайских компаний в бизнес-проектах в Крыму, поиск «новых векторов» экономического межрегионального и культурно-гуманитарного сотрудничества и расширение контактов с представителями общественности. В частности, крымские власти рассчитывают на участие предпринимателей из Китая в пятом ежегодном Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет 17–20 апреля.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел 16 марта 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

18 марта Крым посетит президент РФ Владимир Путин для участия в торжественных мероприятиях по случаю пятый годовщины воссоединения полуострова с Россией. Он, в частности, примет участие в запуске Балаклавской ТЭС и встретится с представителями общественности.