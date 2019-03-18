В Севастополе финишировала парусная регата «Русская весна – 2019»
В Севастополе прошла парусная регата «Русская весна – 2019». Гонка посвящена пятилетию воссоединения Крыма с Россией. В яхтенном мастерстве соревновались спортсмены, любители и даже главы регионов.
Подробнее — в сюжете «Известий».
В Севастополе прошла парусная регата «Русская весна – 2019». Гонка посвящена пятилетию воссоединения Крыма с Россией. В яхтенном мастерстве соревновались спортсмены, любители и даже главы регионов.
Подробнее — в сюжете «Известий».