МИД озвучил позицию Москвы по вопросу расширения «нормандского формата»

Россия не возражает против расширения «нормандского формата» переговоров за счет США и Великобритании. Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин в пятницу, 19 июля, в интервью «РИА Новости».

По словам замминистра, необходимо, чтобы Франция и Германия тоже были согласны с таким форматом, а в этом «уверенности нет».

«Кстати, представители администрации [президента США] Дональда Трампа на днях открыто заявили, что не горят желанием становиться полноправными участниками «четверки», — добавил Карасин.

Замглавы МИДа отметил также, что повестка переговоров четко определена.

«К сфере компетенции «нормандского формата» относится проблематика реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Ни о каком статусе Крыма в этой повестке нет и речи», — сказал он, подчеркнув, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Минске и обсудить вопросы урегулирования ситуации в Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. В частности, Зеленский хотел поговорить о том, «чей Крым и кого там нет в Донбассе».

12 июля в Госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон не поддерживает идею о расширении международных форматов переговоров по урегулированию ситуации на Украине.