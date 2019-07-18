Прямой эфир

В команде Зеленского заявили о намерении добиться переговоров с Путиным

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с главой России Владимиром Путиным.

«В одном месте Киев отводит войска, а в других усиливает огонь»
Глава ДНР Денис Пушилин — о перспективах сближения с Украиной и количестве российских паспортов, выданных жителям республики

Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua, которое в четверг, 18 июля, цитирует агентство «РИА Новости».

«Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам», — сказал Шефир.

По его словам, о шагах украинской стороны свидетельствует возобновление Минского процесса, а также развод войск в станице Луганской и желание построить там мост.

При этом Шефир выразил мнение, что Россия также заинтересована в переговорах, поскольку ее граждане устали от конфликта в Донбассе.

11 июля состоялся первый телефонный разговор президента Путина и Зеленского. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры обсудили урегулирование на юго-востоке Украины.

Была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Позже в Киеве заявили, что ключевой темой разговора стало освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму отреагировали на указ Путина о гражданстве для жителей Донбасса
Зеленский назвал условие для восстановления диалога Украины и России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017