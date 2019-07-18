В команде Зеленского заявили о намерении добиться переговоров с Путиным

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с главой России Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua, которое в четверг, 18 июля, цитирует агентство «РИА Новости».

«Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам», — сказал Шефир.

По его словам, о шагах украинской стороны свидетельствует возобновление Минского процесса, а также развод войск в станице Луганской и желание построить там мост.

При этом Шефир выразил мнение, что Россия также заинтересована в переговорах, поскольку ее граждане устали от конфликта в Донбассе.

11 июля состоялся первый телефонный разговор президента Путина и Зеленского. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры обсудили урегулирование на юго-востоке Украины.

Была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Позже в Киеве заявили, что ключевой темой разговора стало освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.