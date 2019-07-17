В Крыму отреагировали на указ Путина о гражданстве для жителей Донбасса

Любые гуманитарные шаги Москвы вызовут бурную и негативную реакцию Киева, заявил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя подписание президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

«Будет ли это упрощенное получение гражданства для жителей ЛДНР или убежище для политических беженцев — мы всё равно Украине не угодим», — сказал парламентарий.

По его словам, Россия может заставить украинские власти «порадоваться», только если объявит «официальному Киеву о своей полной и безоговорочной капитуляции».

«Но этого не будет, а, значит, и улучшения отношений не произойдет, по крайней мере до тех пор, пока украинская власть с какой-то животной ненавистью ведет антироссийскую пропаганду у себя в стране», — подчеркнул Бальбек.

Ранее, 17 июля, президент Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

В конце апреля Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.