Путин в разговоре с Зеленским назвал условие деэскалации в Донбассе

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств, который состоялся в среду, 7 августа. В частности, лидеры государств обсудили вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

«Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения», — сказано в сообщении пресс-службы.

В беседе президентов была «подтверждена исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса».

«В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, президенты условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.

Ранее 7 августа Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным. Украинский президент рассказал, что попросил российского коллегу повлиять на представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что после сообщений о гибели украинских военных под обстрелом созвонился с Путиным и сказал, что обстрел «не приближает к миру» стороны конфликта.

6 августа представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что четверо украинских военных погибли в Донбассе. Он обвинил ополченцев региона в осуществлении «двух провокационных обстрелов» позиций силовиков. В ДНР отметили, что непричастны к обстрелу.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.