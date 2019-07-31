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Донецк заявил о готовности обсуждать с Киевом новые участки разведения сил

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы обсуждать с Киевом возможность разведения сил и средств в зоне вооруженного конфликта. Об этом в среду, 31 июля, сообщила полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова.

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«Мы подтвердили, что готовы на любую ближайшую дату для этого процесса, а также готовы обсуждать новые участки для дальнейшего разведения сил и средств сторон на линии соприкосновения», — цитирует Никонорову ТАСС.

По ее словам, руководитель украинской делегации предложил определить дату нового разведения на очередном заседании контактной группы, которое должно состояться в Минске 21 августа.

«На сегодняшнем заседании группы переговорщики отметили существенный прогресс в ситуации с безопасностью, в связи с действием согласованного на прошлом заседании перемирия», — добавила Никонорова. Она выразила надежду, что «действующее перемирие будет действительно бессрочным» и что украинская сторона «проявит необходимую для этого волю».

17 июля самопровозглашенные республики и украинская сторона договорились о перемирии — впервые был согласован запрет на любое ведение огня и установлена ответственность за нарушение режима. В ДНР и ЛНР приняли указы о соблюдении бессрочного режима прекращения огня. На Украине допустили, что режим может быть объявлен навсегда. Перемирие начало действовать 21 июля.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС). В июне 2014 года для урегулирования конфликта была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России.

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