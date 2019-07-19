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Европарламент оценит потери от взаимных санкций с Россией

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Фото: Global Look Press/Elyxandro Cegarra
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Евросоюзу необходимо провести оценку потерь от взаимных санкций с Россией, а после этого отменить пагубно влияющие на экономики обеих сторон ограничения.

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Об этом «Известиям» заявил французский депутат от партии «Национальное объединение», член комитета Европарламента по международным делам Тьерри Мариани.

«Для начала нам необходимо рассчитать, во сколько эти ограничения обошлись обеим сторонам — европейской и российской, — чтобы в дальнейшем поставить на обсуждение вопрос их отмены», — отметил политик.

По его словам, он выступит с такой инициативой после окончания летних каникул, когда ЕС решит все административные и кадровые вопросы. Он отметил, что эта оценка необходима для того, чтобы в ЕП наконец признали, что такой подход имеет нулевой эффект.

В то же время, по мнению депутата комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Вальдемара Гердта, позиция по этой проблематике станет одним из векторов внешней политики ЕС на ближайшие годы.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что пересмотр санкционной политики отвечает не только российским интересам, но и потребностям самого ЕС.

«Мы научились жить в условиях этих ограничений, и я уверен, что европейские страны от наших контрсанкций потеряли не меньше, чем мы», — сказал он, в свою очередь, «Известиям».

Подробнее — в материале «Известий»:

Размыкая круг: Европарламент оценит потери от взаимных санкций с Россией

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