Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко

Правительство Украины на заседании 4 сентября приняло решение уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление — всё», — написал он на своей странице в Facebook.

Решение кабинета министров будет направлено на подписание главе государства Владимиру Зеленскому.

Информацию об увольнении Кличко подтвердил бывший нардеп Сергей Лещенко, пишет «Интерфакс».

Бывший боксер Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации — с 25 июня 2014 года, напоминает «Газета.ру».

11 июля Кличко получил от Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения руководства Киева. Позднее офис президента просил кабмин внести представление на увольнение бывшего спортсмена с поста главы КГГА.

В ответ Кличко заявлял, что главе государства не удастся отстранить его от должности, так как данный вопрос решают киевляне. Кроме того, он намерен вновь баллотироваться на пост мэра Киева, хоть кресло градоначальника и сродни, по его мнению, электрическому стулу.

Выборы мэра Киева пройдут в 2020 году. Согласно закону, градоначальников избирают жители, а главу горсовета назначает и увольняет президент по представлению правительства.