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Кличко пожаловался на атаку «троллей» в Instagram

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Фото: Global Look Press/Nazar Furyk/ZUMAPRESS
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Страница мэра Киева Виталия Кличко в Instagram оказалась заблокирована. По словам бывшего спортсмена, его аккаунт атаковали интернет-«тролли».

«Считаю это неуклюжей попыткой закрыть один из популярных каналов, через который я ежедневно общаюсь с киевлянами, с украинцами, показываю, что сделано в Киеве и что мы планируем сделать. И, видно, не всем это нравится!» — написал Кличко в Facebook.

Градоначальник украинской столицы заявил, что его Instagram-аккаунт скоро восстановят, и пообещал оставаться на связи через другие соцсети.

Ранее в августе Кличко восхитился своей знаменитой фразой о завтрашнем дне. По его словам, высказывание не только вызвало у многих улыбку, но и стало популярным интернет-мемом.

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