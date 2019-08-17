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Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про блокадницу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила публичный доступ к своей странице в Instagram, сделав аккаунт закрытым. Теперь смотреть публикации теледивы могут только ее подписчики, а неподписавшиеся ранее пользователи должны направить соответствующий запрос, который пользователь соцсети одобряет лично.

К 17 августа на странице певицы более 12 тыс. публикаций и 16,2 млн подписчиков.

Ранее в августе общественники потребовали заблокировать акккаунт телеведущей после скандальной шутки про блокадницу — 13 августа Бузова опубликовала видео, на котором она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку, а заметив, что ее снимают, смеясь, заявляет: «Ну вкусно мне! Я — блокадница».

Подписчики шутку не оценили и в комментариях обрушились на ведущую с критикой. Не поддержали певицу и многие ее коллеги по цеху.

В ответ Бузова назвала ажиотаж вокруг публикации «странной реакцией» и пояснила, что родилась в Ленинграде и детство провела со своими бабушками и дедушками, которые пережили блокаду, поэтому «принято было всегда доедать все». Позднее теледива извинилась за сказанное, но ролик удалять отказалась.

За телезвезду вступилась ее мать Ирина Бузова. Женщина подтвердила, что некоторые привычки бабушки-блокадницы «укоренились во всей семье», а в интернете «каждый видит в мере своей испорченности».

Общественники же заявили, что события в период блокады Ленинграда не могут быть предметом для шуток, а своим поведения знаменитость оскорбляет ветеранов и растлевает молодежь.

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