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Бузова после шутки про блокадницу попросила не воспитывать ее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Телеведущая Ольга Бузова, несмотря на критику со стороны общественности, отказалась удалять видео, на котором назвала себя блокадницей.

В эфире телеканала «Россия 1» певица удивилась тому, что ролик широко обсуждают, и попросила не воспитывать ее, так как ей в детстве дали «потрясающее воспитание».

«Но раз такой ажиотаж вызвала моя публикация, хочу сразу пояснить. Во-первых, я, безусловно, приношу свои глубокие извинения всем тем, кого я невольно могла обидеть. В данном видео я шутила только над собой», — заявила телезвезда в программе «60 минут» 13 августа.

Бузова отметила, что считает подвиг блокадников святым, но шутку удалять не будет, так как за 15 лет, в течение которых о ней «вся страна говорит», научилась не обращать внимания на гневные комментарии.

«Дай бог каждому, кто оставляет мне гневные комментарии, заботиться также о своих бабушках и дедушках, которые переживали войну и поднимали нашу страну из руин, как я. Для меня главное — не слова, а дела», — цитирует телеведущую «Федеральное агентство новостей».

13 августа Бузова опубликовала в Instagram видео, на котором она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Заметив, что ее снимают, певица, смеясь, заявила: «Ну вкусно мне! Я — блокадница».

Однако подписчики шутку не оценили и в комментариях обрушились на ведущую с критикой, пишет «Газета.ру». Бузова назвала ажиотаж вокруг публикации «странной реакцией» и пояснила, что родилась в Ленинграде и детство провела со своими бабушками и дедушками, которые пережили блокаду, поэтому «принято было всегда доедать всё».

Мать телезвезды Ирина вступилась за дочь, отметив, что некоторые привычки бабушки-блокадницы «укоренились во всей семье», а в интернете «каждый видит в мере своей испорченности».

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