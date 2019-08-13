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Резник раскритиковал «опухшую от денег» Бузову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Народный артист России Илья Резник прокомментировал заявление телеведущей и певицы Ольги Бузовой, сравнившей себя с блокадниками. Резник, ребенком переживший блокаду, заявил во вторник, 13 августа, что представители современного российского шоу-бизнеса «потеряли стыд, совесть, честь и Родину».

«Если бы Ольга Бузова перенеслась бы в 42-й год в Петербург, в Ленинград, где я был блокадным ребенком, и попробовала бы прожить на 125 граммах хлеба в день, может быть, она не совершала бы такой гнусный поступок, обижающий многих-многих наших блокадников», — сказал Резник телеканалу РЕН ТВ.

«Мы пухли от голода. А вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег. К сожалению, это факт такой, я не знаю, что вам посоветовать», — добавил Резник.

13 августа Бузова разместила в соцсети видео, на котором запечатлено, как она сидит за столом в купальнике, тщательно облизывает за собой тарелку и говорит, что она блокадница. Ролик вызвал бурю возмущения в Сети. Сама Бузова заявила, что удивлена реакцией пользователей, которых разозлило ее видео.

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