Блокадница раскритиковала Бузову за шутку на тему блокады Ленинграда

Блокадница, член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева сказала, что у телеведущей и певицы Ольги Бузовой «нет принципов, нет понятий». Так она прокомментировала слова Бузовой, которая в шутку назвала себя блокадницей.

«Бузовой нужно чем угодно привлечь к себе внимание, у нее нет принципов, нет понятий. Она дитя потребительского общества», — сказала Зимнева в беседе с «РИА Новости».

При этом она добавила, что среди ровесников телеведущей есть много тех, кто «переживает за свою страну и трудится на благо соотечественников».

Ранее 13 августа певица разместила в своем Instagram видео, на котором она сидит за столом в купальнике и тщательно облизывает за собой тарелку. Бузова восторгается вкусом еды и заявляет, что она «блокадница». В комментариях к посту подписчики обрушились на ведущую с критикой за фразу про блокадный Ленинград.

По словам Бузовой, она удивлена «странной реакцией» подписчиков, которых разозлил ролик. Она пояснила, что родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и дедушками, которые пережили блокаду.

«У нас принято было всегда доедать всё, что бабушка приготовила. Они мне рассказывали, как сложно им было в то страшное для всего мира время и как дорога была каждая крошка хлеба и ложка супа», — сказала телеведущая.

Мать Бузовой также негативно отреагировала на комментарии пользователей Сети. По словам Ирины Бузовой, бабушка певицы пережила блокаду и некоторые ее привычки укоренились во всей семье.