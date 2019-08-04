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Назван доход Бузовой от рекламных постов в Instagram

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова от одного рекламного поста в Instagram получает миллион рублей. Как отмечает 2 августа Forbes, Бузова стала самым популярным блогером в российском сегменте этой соцсети.

Аудитория телеведущей составляет около 16 млн подписчиков. В середине июня Бузова призналась в любви к Instagram. По ее словам, она рассказывает подписчикам о событиях, происходящих в ее жизни, показывает мир, «места, куда стоит сходить, и многое другое».

Instagram певица использует и для презентации своих композиций. Рекламу, по ее словам, она размещает нечас­то. При этом показывает только то, чем пользуется сама и что ей нравится.

Кроме того, Бузова вошла в тройку самых популярных инфлюенсеров (блогеров, наиболее востребованных у конкретных сегментов аудитории) среди женщин до 45 лет. Первое место досталось блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой, за ней следуют Бузова и ее коллега по проекту «Дом-2» Ксения Бородина.

В конце июля сообщалось, что у Ольги Бузовой и бойца UFC Хабиба Нурмагомедова 1,5 млн общих подписчиков, что составляет примерно 10% от их аудитории. Тогда же соведущая и бывшая участница «Дома-2» объявила в Instagram, что осенью даст свой последний концерт.

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