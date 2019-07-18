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Бузова раскритиковала фотографии «состарившихся» людей в соцсетях

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Фото: instagram.com/Ольга Бузова (@buzova86)
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Певица и телеведущая Ольга Бузова раскритиковала пользователей, которые публикуют в Сети «состаренные» селфи, созданные с помощью приложения Face App. Исполнительница отметила, что ей «неприятно на это смотреть».

«Ребята, зачем? Мы все там будем, мы все повзрослеем», — сказала певица.

Бузова призвала беречь смолоду «не только честь», но и свой внешний вид, а также не визуализировать старение. По ее словам, люди должны максимально стараться следить за своей внешностью и здоровьем.

«Извините, если кого обидела, но это мое мнение», — заключила она.

25 марта Бузова раскрыла секрет своей длительной молодости. По ее словам, в этом ей помогает маленькая грудь.

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