Бузова раскритиковала фотографии «состарившихся» людей в соцсетях

Певица и телеведущая Ольга Бузова раскритиковала пользователей, которые публикуют в Сети «состаренные» селфи, созданные с помощью приложения Face App. Исполнительница отметила, что ей «неприятно на это смотреть».

«Ребята, зачем? Мы все там будем, мы все повзрослеем», — сказала певица.

Бузова призвала беречь смолоду «не только честь», но и свой внешний вид, а также не визуализировать старение. По ее словам, люди должны максимально стараться следить за своей внешностью и здоровьем.

«Извините, если кого обидела, но это мое мнение», — заключила она.

25 марта Бузова раскрыла секрет своей длительной молодости. По ее словам, в этом ей помогает маленькая грудь.