Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей

Телеведущая и певица Ольга Бузова готова исполнить пока еще не существующий гимн Перми за 5 млн рублей. Об этом 8 августа сообщает «В курсе.ру»

По словам представители артистки Арама Арчера, певица приедет в столицу Пермского края и споет ее гимн после уточнения рядя деталей, пишет REGNUM.

Конкурс на написание текста и музыки для будущего гимна Перми объявят в конце августа. Победителю конкурса пообещали награду в размер 300 тыс. рублей.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», премьера официального исполнения гимна города намечена на 12 июня 2020 года— в день рождения Перми.

4 августа сообщалось, что назван доход Ольги Бузовой от рекламных постов в Instagram. От одного рекламного поста в Instagram исполнительница получает миллион рублей.