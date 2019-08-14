Российские артисты осудили Бузову за шутки на тему блокады

Российские артисты осудили певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая опубликовала в соцсети Instagram скандальное видео с шуткой про блокадницу. Так, актер Олег Басилашвили отметил, что шутить по поводу голода, который перенесли люди в блокадном Ленинграде, — за гранью разумного.

«Я не очень понимаю, в каком контексте это сказано. Но это сказано с издевкой над тем горем, которое было в Ленинграде в свое время. Это безобразие», — сказал артист журналистам телеканала «Царьград».

При этом музыкант Юрий Лоза заявил о бессмысленности всех высказываний исполнительницы, а актер Михаил Боярский назвал артистку глупым человеком и пустым местом. «Она настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не способна. Нельзя относиться к пустому месту со значением», — цитирует Боярского StarHit.

По словам продюсера Иосифа Пригожина, поступки Бузовой обусловлены желанием привлечь внимание. «Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит, — бред», — цитирует его слова издание «Вечерняя Москва».

Сама Бузова не считает, что ролик требует удаления из ее соцсети. При этом она принесла извинения тем, кого могла невольно обидеть.

«В данном видео я шутила только над собой. Естественно, подвиг людей, которые пережили все ужасы войны и завоевали нам мирное небо, для меня свят», — цитирует исполнительницу телеканал «360».

13 августа Бузова опубликовала в Instagram видео, на котором она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Заметив, что ее снимают, певица, смеясь, заявила: «Ну вкусно мне! Я — блокадница».

Однако подписчики шутку не оценили и в комментариях обрушились на ведущую с критикой. Бузова назвала ажиотаж вокруг публикации «странной реакцией» и пояснила, что родилась в Ленинграде и детство провела со своими бабушками и дедушками, которые пережили блокаду, поэтому «принято было всегда доедать всё».

Мать телезвезды Ирина вступилась за дочь, отметив, что некоторые привычки бабушки-блокадницы «укоренились во всей семье», а в интернете «каждый видит в меру своей испорченности».