Мовы тон: телефонные мошенники перебираются на Украину

Часть мошеннических колл-центров, которые используют подмену номеров для имитации звонка от банка, располагается на Украине. Об этом «Известиям» рассказал близкий к ЦБ источник. Информацию подтвердили на условиях анонимности сотрудники службы безопасности нескольких кредитных организаций. Они уверены, что злоумышленники перебираются на территорию соседнего государства, поскольку расходы на содержание команды операторов там ниже, а для российских правоохранительных органов они менее доступны. Впрочем, напоминают юристы, шансы вернуть отданные мошенникам деньги крайне малы вне зависимости от расположения колл-центра.

В распоряжении «Известий» оказалась запись разговора мошенника с московским предпринимателем, который не только не оправдал надежды злоумышленника, но и сумел вызвать его на откровенный разговор. Впоследствии мужчина передал запись беседы в СБ одного из банков. Аферист, который использовал номер реальной кредитной организации, действовал по стандартной схеме. Он заявил, что в личный кабинет клиента пытались зайти из города Владивосток, а чуть позже якобы была произведена попытка списания трех тысяч рублей на карту стороннего банка. При этом обзвонщик называл собеседника по имени и отчеству, ловко оперируя его персональными данными.

— Павел Николаевич, денежные средства до получателя не дошли, — сообщил он. — Они были переведены во временную ячейку хранения нашего банка на 15 минут, чтобы вас обезопасить. Сейчас нам необходимо произвести возврат денежных средств обратно к вам на карту, а также установить двухфакторную защиту для вашей безопасности и безопасности ваших средств. Скажите, как вам будет удобно идентифицировать вашу личность — по номеру договора или же по номеру карты?

телефон1 Часть мошеннических колл-центров располагается на Украине Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

— А как вы идентифицируете мою личность по номеру моей карты? — поинтересовался клиент.

— Карта закреплена за вашими данными персональными. Если вы хотите, я могу их назвать, — не растерялся мошенник. — Когда я зафиксирую либо номер договора, либо же номер вашей карты, я отправлю вам SMS-уведомление с пятизначным кодом протекции, который вы используете исключительно в своих целях, чтобы зайти в ваш новый личный кабинет. А также я настоятельно рекомендую данный код не разглашать ни третьим лицам, ни сотрудникам банка.

Далее злоумышленник точно назвал адрес мужчины, паспортные данные и его домашний адрес. Однако к этому моменту жертва уже разоблачила обзвонщика, о чем ему и было заявлено.

Кушать хочется

Поняв, что время потрачено впустую, злоумышленник начал было сыпать оскорблениями, однако внезапно разоткровенничался.

— Знаешь, сколько я звоню людям (нецензурная речь) каждый день? Это (нецензурная речь), у меня голова (нецензурная речь) кипит. Говорить одно и то же — это (нецензурная речь).

— Зачем ты этим занимаешься?

— Кушать хочу, (нецензурная речь).

— Нельзя найти нормальную работу?

— Работа должна приносить удовольствие, а я сижу в офисе и разговариваю с людьми.

телефон2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Тебе приносит удовольствие разводить людей на деньги?

— Да. Это искусство, понимаешь?

— Понимаю, но ты же не себе в карман кладешь деньги, правильно?

— Смотри, я получаю процент -— 10% с каждой суммы. В неделю у меня заработная плата составляет от 150 до 200 баксов.

— Это 800 долларов. Ну, не очень много... Ты где живешь, в каком регионе?

— Я просто не в России, понимаешь? Поэтому для меня это нормально.

Дешево и безопасно

Мошенник не назвал конкретную страну проживания, но на записи явно слышен характерный акцент.

— Действительно, часть звонков мошенников идет с территории Украины, — подтвердил «Известиям» источник, близкий к ЦБ. — Но большая часть «колл-центров» всё же действует на территории России.

Сотрудники СБ нескольких кредитных организаций на условиях анонимности также подтвердили, что часть звонков идет из Украины. Более того, они рассказали, что сейчас мошеннические колл-центры перемещаются на территорию этого государства, причем по самым банальной финансовой причине — там дешевле осуществлять свою деятельность.

Действительно, если основываться на тех цифрах, которые были озвучены в записи, то по российским меркам рядовой обзвонщик получает 40–50 тыс. рублей в месяц или 15–19 тыс. гривен при средней зарплате на Украине чуть более 10 тысяч.

телефон3 Фото: РИА Новости

— Также если колл-центр находится на Украине, это может усложнить работу правоохранительным органам, — добавил один из собеседников «Известий».

Несмотря на то что за пределами России действует конвенция о правовой помощи по уголовным делам между странами в рамках Интерпола, шансы обезвредить преступников в этом случае значительно ниже, подчеркнул он.

В Центробанке не стали комментировать, поступает ли часть мошеннических звонков из Украины. Но ранее в интервью «Известиям» замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев говорил, что колл-центры, которые организуются в «некоторых республиках бывшего СССР», — отдельная проблема, которая сильно беспокоит регулятора.

— В них работают русскоговорящие обзвонщики, это дешевый канал связи и полная безнаказанность с юридической точки зрения. Крайне сложно закрыть такой колл-центр силами российских правоохранительных органов, — уточнил представитель Центробанка.

Они не вернутся

В МВД не успели подготовить оперативный комментарий на запрос «Известий» о масштабах, которое приобрело мошенничество с подменой телефонных номеров. Как считают юристы и сотрудники служб безопасности кредитных организаций, шансы вернуть свои деньги у жертв мошенников при использовании описанной схемы стремятся к нулю.

По словам советника международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрия Константинова, банк в этой ситуации ни при чем, поскольку клиент фактически сам дает распоряжение на перевод денежных средств со своего счета. Этим и опасны методы социальной инженерии, на которой основан такой способ мошенничества.

— На банк стоит надеяться только в том случае, если операцию еще можно технически отменить, — уточнил юрист.

При этом сотрудники СБ банков всё же советуют обращаться в правоохранительные органы.

— Но следует понимать, что статистически вероятность возврата похищенных средств крайне мала. Если мошенников все-таки поймают, а средства найдут, они не будут переданы потерпевшим как минимум до вынесения приговора. То есть в течение нескольких месяцев или даже лет, — добавил Дмитрий Константинов.

Потерпевшие, уточнил юрист, смогут подать к подсудимым гражданские иски, а потом ждать исполнения решения, в то время как ответчики будут находится в местах лишения свободы.