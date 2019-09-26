В Госдуме подвели итоги встречи Зеленского и Трампа

Беседа президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского была формальной в той части, где говорилось о республике Крым, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек

Встреча двух президентов состоялась 25 сентября в Нью-Йорке, где проходят общеполитические дебаты 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. На беседу было отведено 45 минут. Зеленский утверждает, что американский лидер пообещал помощь с «возвращением» Крыма. Трамп назвал встречу «фантастической», но не стал распространяться о деталях.

«Суть беседы, мол, Крым будет ваш, правда, сроки графика возвращения сдвигаются на неопределенно глубокое и отдаленное будущее, но и это не факт», — сказал Бальбек.

По его мнению, даже если Трамп обещал помочь Зеленскому, он просто его обнадежил, без серьезных намерений.

Глава Белого дома, в частности, посоветовал Зеленскому продолжать работу с Россией «в том же духе», отметив, что прогресс уже достигнут. Кроме того, Трамп выразил надежду на встречу украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным, который, как добавил он, стремится к урегулированию ситуации в Донбассе.

Отношения Москвы и Киева испортились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины началась гражданская война. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву.