Четверка с плюсом: Киев просит помощи США в противостоянии РФ и Европе

Киев попросил Вашингтон о более серьезной поддержке своих позиций в украинском урегулировании. Во время встречи в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН Владимир Зеленский напомнил Дональду Трампу о Будапештском меморандуме, участниками которого также являются Вашингтон и Лондон. Об этом «Известиям» рассказали информированные источники, участвующие в сессии. Но сейчас главе Белого дома несколько не до решения вопросов Украины, тем более что именно из-за нее у Трампа начались проблемы с конгрессом, запустившим процедуру импичмента. Кроме того, в Париже и Берлине с неодобрением смотрят на перспективы глубокой вовлеченности США в украинские дела.

Большой договор

Владимир Зеленский приземлился в аэропорту Нью-Йорка вечером 23 сентября. На сессии Генассамблеи ООН он впервые представлял свою страну. И хотя, казалось бы, к его речи должно было быть приковано особое внимание, выступать ему пришлось почти при пустых трибунах. Проникновенная 15-минутная речь была полна цитат из великих классиков литературы и красивых слов о роли человечества в прекращении войн.

Однако мировые СМИ на фоне импичмента Дональда Трампа из-за июльского телефонного разговора с украинским лидером, ждали всё же больше их первой личной встречи. И хотя, как накануне заявляли в офисе Зеленского, это встреча носит лишь ознакомительный характер, интереса к ней от этого не убавилось.

В ходе переговоров глава Белого дома выразил надежду на то, что Владимир Зеленский и Владимир Путин вскоре встретятся и решат все вопросы. Он отметил прогресс в урегулировании кризиса. Что же касается главного скандала — телефонного разговора и якобы давления со стороны Трампа, — то здесь украинский лидер дал свою оценку произошедшему, отметив, что никакого давления в диалоге не было.

мир Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Особую актуальность встрече придал анонсированный план Киева по урегулированию ситуации в Донбассе. Он якобы предполагает подписание некоего масштабного международного договора. Причем его участниками должны стать не только страны «нормандской четверки», но также США, Великобритания и Китай.

По словам информированного источника «Известий», Владимир Зеленский действительно пытается на встречах поднимать вопрос расширения состава участников урегулирования украинского кризиса.

— Киев заинтересован в том, чтобы переговоры вышли на новый уровень. При этом к ним необходимо подключение большего числа участников, в том числе подписантов Будапештского меморандума, — отметил собеседник.

Однако, по словам другого информированного источника «Известий», Париж и Берлин вряд ли будут поддерживать данную инициативу. Ведь для них важно довести дело до конца самостоятельно.

— Обе европейские столицы не готовы отдавать право первой скрипки в таком важном миротворческом проекте, как решение украинского кризиса. Они будут всячески противиться подключению к переговорам Вашингтона. Тем более когда замаячила реальная возможность урегулирования конфликта с приходом новой власти в Киеве, — отметил собеседник «Известий».

мир Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

По словам политолога Дениса Денисова, произошедшая встреча оказалась достаточно символичной.

— По крайней мере на Украине ее анонсировали как сверхзначимую для страны. Это закономерно, исходя из риторики представителей команды Зеленского, называющих США главным стратегическим партнером Украины. Однако, как и ожидалось, прорывных итогов не произошло. Всё ограничилось лишь совместной фотографией, — отметил эксперт.

Недооценивать встречу всё же не стоит, особенно в контексте желания Киева подключить Вашингтон к процессу по урегулированию кризиса. Это, по словам Денисова, может впоследствии значительно усложнить переговорный процесс, особенно если США безоговорочно поддержат Украину.

— Недавно появилось интервью Павла Климкина (экс-министр иностранных дел Украины. — «Известия»), в котором он заявил, что Франция выступает на стороне России в «нормандском формате», а Германия колеблется. Таким образом, Украина в нынешнем составе может оказаться в одиночестве, и соответственно ее интересы будут отодвинуты. Исходя из этого, Зеленский и выдвинул идею, что США и Великобританию нужно подключать к переговорам. В их поддержке он не сомневается. Тема расширения или более активного участия США явно обсуждалась на этой встрече, — отметил эксперт.

Отец за сына

Встреча лидеров двух стран проходила на фоне начала процедуры Демократической партией импичмента Дональда Трампа. Ранее сразу две газеты — The New York Times и The Wall Street Journal — опубликовали статью, в которой утверждалось, что во время разговора президентов Украины и США 26 июля глава Белого дома требовал от собеседника компромата на своего соперника в президентской гонке — Джо Байдена.

Позже американский лидер выложил в свободный доступ полную стенограмму диалога с украинским коллегой. Мнения после ее публикации разделились. Однако министерство юстиции, ознакомившись с записью, не обнаружило в ней признаков нарушения национального законодательства и оснований для дальнейшего расследования.

К слову, далеко опережающий соперников главный кандидат от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден уже давно находится в центре всевозможных скандалов. И причиной столь активной кампании против него являются явно не вновь открывшиеся обстоятельства, а вступившая в начальную стадию предвыборная гонка.

мир Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

— Очевидно, что демократы начинают новую кампанию атак на Трампа. Мы видим по соцопросам, что действующий президент проигрывает Байдену на президентских выборах. Но репутация последнего может быть испорчена украинским скандалом, — отметил программный директор клуба «Валдай», доктор политических наук Олег Барабанов.

При этом надо понимать: давление на другие страны — это как раз традиция американской внешней политики. Эксперт напомнил, что еще недавно сам Джо Байден хвастался, как Вашингтон воздействовал на западные страны в отношении введения санкций против России.

— Вопрос не в том, что Трамп надавил на кого-то, а в том, что так действуют все американские политики. И в таком случае все они должны нести ответственность, — отметил Олег Барабанов.

Но даже если история не получит юридического завершения, скандал может сыграть злую шутку и с действующим президентом. И тогда его желание вновь занять кресло в Овальном кабинете разобьется об амбиции 76-летнего демократа.