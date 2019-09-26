Зеленский заявил об обещании Трампа «вернуть» Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи пообещал помощь в «возвращении» Крыма. Об этом сообщает УНИАН в четверг, 26 сентября.

Также агентство пишет, что Зеленский рассказал Трампу о том, «какое красивое место Крым» и «какая это большая красивая часть» Украины.

В свою очередь хозяин Белого Дома отметил, что Крым вернулся в состав России во времена президента Барака Обамы, и реакция на это событие была «ненадлежащей».

«Я не думаю, что это то, что должно было произойти, но это случилось давно, и этим вопросом занимались ненадлежащим образом», — сказал американский лидер.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в 25 сентября в Нью-Йорке, где проходят общеполитические дебаты 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. На беседу было отведено 45 минут.

Глава Белого дома, в частности, посоветовал Зеленскому продолжать работу с Россией «в том же духе», отметив, что прогресс уже достигнут. Кроме того, Трамп выразил надежду на встречу украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным, который, как добавил он, стремится к урегулированию ситуации в Донбассе.

Отношения Москвы и Киева испортились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины началась гражданская война. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву.