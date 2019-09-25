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Трамп посоветовал Зеленскому продолжать работу с Россией «в том же духе»

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским посоветовал коллеге продолжать работу с Россией в том ключе, в котором она ведется сейчас. Как сообщает в среду, 25 сентября, «РИА Новости», Трамп отметил прогресс в отношениях Киева и Москвы.

«Вы достигли прогресса с Россией, продолжайте в том же духе», — сказал Трамп.

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Американский лидер также пообещал Зеленскому найти время для визита на Украину.

Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского состоялась в Нью-Йорке, где проходят общеполитические дебаты 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее 25 сентября стало известно, что Зеленский считает Трампа «учителем» — по крайней мере, так он назвал американского президента в ходе телефонного разговора, который они провели в июле. Стенограмма этой беседы была опубликована на сайте Белого дома.

Детали переговоров потребовал обнародовать бывший вице-президент США Джо Байден, которого считают главным противником Трампа на президентских выборах 2020 года. С таким требованием он выступил после публикации, появившейся 21 сентября в The Wall Street Journal. В статье говорилось, что во время июльского разговора Трамп пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани, который расследует действия Байдена и его сына, связанного с украинской газовой компанией.

Телефонный разговор Трампа стал поводом для обсуждения возможности объявить ему импичмент. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента.

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