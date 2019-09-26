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Зеленский скривил лицо после слов Трампа о Путине

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент Владимир Зеленский скривил лицо во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Нью-Йорке, где проходят общеполитические дебаты 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Во время беседы Трамп высказал надежду, что Зеленский в скором времени встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я искреннее надеюсь, что вы поладите с Путиным и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением», — сказал хозяин Белого дома, его слова приводит «Российская газета» в четверг, 26 сентября.

После этих слов выражение лица Зеленского резко поменялось. Момент попал в объектив фотокамер и опубликован в Twitter репортера CBS News Эмили Тиллет.

Также Трамп отметил, что Украина добилась прогресса в отношениях с Россией, и посоветовал Зеленскому «продолжать в том же духе».

Отношения Москвы и Киева испортились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины началась гражданская война. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву.

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