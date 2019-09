Зеленский скривил лицо после слов Трампа о Путине

Президент Владимир Зеленский скривил лицо во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Нью-Йорке, где проходят общеполитические дебаты 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Во время беседы Трамп высказал надежду, что Зеленский в скором времени встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я искреннее надеюсь, что вы поладите с Путиным и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением», — сказал хозяин Белого дома, его слова приводит «Российская газета» в четверг, 26 сентября.

После этих слов выражение лица Зеленского резко поменялось. Момент попал в объектив фотокамер и опубликован в Twitter репортера CBS News Эмили Тиллет.

Zelensky's face when Trump says he hopes Putin and Zelensky can get together and "solve your problems" pic.twitter.com/XG9PfnS9qF