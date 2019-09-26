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Владимир Зеленский выступил в ООН вне основного заседания

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Он оглядывает зал заседаний, словно не до конца понимая, кто он и как сюда попал. Председатель ассамблеи все никак не может прочитать его фамилию — все только-только привыкли к сложному «Порошенко». Владимира Зеленского в ООН словно не ждали. Полупустой зал и выступление вне рамок основной программы. Даже в списке спикеров действующего главу Украины перепутали с бывшим — Петром Порошенко.

И, похоже, перепутали не случайно — выступал Зеленский в лучших традициях предшественника: называл Россию агрессором. Глава Украины пугал участников ассамблеи войной в Европе, требовал поддержки в противостоянии русским и наконец достал пулю. Всё это очень сильно напомнило выступления Петра Порошенко — с паспортами и куском взорванного его же солдатами автобуса.

Ничего нового в выступлении Зеленского ООН не услышала — наверное, потому и не слушала. Повторение манеры Порошенко — странная тактика. Ведь Зеленский обещал, что всё будет по-другому.

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