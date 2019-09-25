Лавров оценил роль Зеленского в обмене заключенными

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обмен удерживаемыми в России и на Украине лицами состоялся после прямого контакта президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«На самом деле это чуть-чуть оздоровило отношения между Москвой и Киевом», — сказал глава МИДа в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в среду, 25 сентября.

Лавров отметил, что это «весьма позитивное явление», которое «может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу». Он подчеркнул, что обмен состоялся «вне контекста ситуации в Донбассе».

«Это был обмен с участием украинцев, задержанных по подозрению в совершении преступлений на территории России, и российских граждан, которые оказались в аналогичной ситуации на Украине», — указал министр.

Он добавил, что «на каком-то этапе на украинской стороне возникли проблемы — как не раз бывало, они попытались отойти от согласованных договоренностей по фамилиям».

Однако, по словам Лаврова, эти трудности удалось преодолеть благодаря Зеленскому, который «сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся».

7 сентября Путин провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе. Комментируя переговоры, Зеленский отметил, что он и президент РФ сделали всё, что обещали, в вопросе обмена заключенными.

Обмен в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолеты с заключенными приземлились в аэропортах Москвы и Киева. На сайте украинского президента опубликован список всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину. Среди них 24 моряка, журналист Роман Сущенко и режиссер Олег Сенцов.